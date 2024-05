Espetáculo O Canto do Fim do Mundo aborda machismo e estereótipos de gênero

- PUBLICIDADE -



A peça O Canto do Fim do Mundo estreia no dia 18 de maio, às 19h, no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade. Com seis apresentações gratuitas, o espetáculo produzido pela Cia. Bonita de Teatro aborda temas como machismo e estereótipos de gênero em uma apresentação que mescla elementos de teatro, música, performance e dança. Os ingressos podem ser reservados por meio do link https://bit.ly/44AVBtf.

As próximas apresentações acontecem no dia 25 de maio, às 19h, 31 de maio, às 20h, 1º de junho, às 19h, e nos dias 2 e 30 de junho às 18h.

No palco são retratadas as diversas violências de gênero sofridas pelas mulheres, que questionam se há possibilidade de caminho fora do patriarcado. No palco, além das quatro atrizes (Renata Konsso, Aline Fonseca, Pamela Regina e Marília Salles), estão também três musicistas (Elís Lucas, Cris Araújo e Lidia Lidia Lidia), que executarão a trilha original ao vivo. São Marias armadas com facões e ideias contra os bichos da mata, na mata, na roça, nos trilhos, no asfalto, nas quadras escuras de terra batida das quebradas, das vilas. O bicho homem.

A Cia. Bonita de Teatro é formada exclusivamente por mulheres e a peça é inspirada pela obra O Canto das Mulheres do Asfalto, de Carlos Canhameiro e escrita por Camila Damasceno, com direção de Regi Ferreira.

A produção é um projeto aprovado pelo Funcultura, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, e tem o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura. A produção e a organização são compostas por mulheres.

Ficha técnica

Direção: Regi Ferreira

Dramaturgia: Camila Damasceno

Elenco: Aline Fonseca, Marilia Salles, Pamela Regina e Renata Konsso

Iluminação: Andressa Pacheco

Sonoplastia: Elis Lucas, Lidia Lidia Lidia e Cris Araújo

Cenário e figurino: Reiko Otake

Produção: Pamela Regina e Renata Konsso – Cia. Bonita de Teatro

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade