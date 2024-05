Ponte Grande recebe o Festival de Circo de Guarulhos de 22 a 26 de maio

- PUBLICIDADE -



O Circo Marambio apresenta o Festival de Circo de Guarulhos, evento que acontece entre os dias 22 e 26 de maio na lona montada na avenida Guarulhos, 2.908, Ponte Grande. Com intensa programação voltada às artes do picadeiro, o festival objetiva mostrar a força do circo por meio da apresentação e da integração de pessoas que utilizam a linguagem circense para se manifestar artisticamente, da troca e da difusão das artes circenses na cidade. Toda a programação é gratuita e tem classificação livre.

O festival conta com espetáculos solos de companhias da cidade, circo clássico com a trupe do Marambio, contemporâneo e de rua com performances que fascinam tanto adultos quanto crianças, globo da morte com a artista Helouise Portugal, contorcionismo com Gabi Paparelli e as peripécias da perna de pau com as palhaças Lorita & Lorota. Além disso, o Festival de Circo de Guarulhos conta com oficinas, vivências e uma inusitada praça de alimentação com gastronomia circense.

Dentre os destaques da programação, o festival enfatiza ainda o aspecto formativo do evento, com palestras que abordam a história dos circos no Brasil, com Daniel de Carvalho Lopes, as memórias do circo, com Verônica Tamaoki, e o espetáculo-palestra Muros e Grades são Invenções Humanas, com Ariadne Antico.

Algumas atrações e atividades do festival possuem acessibilidade em Libras e audiodescrição, além de acessos nas dependências para cadeirantes e banheiro PCD.

O Festival de Circo de Guarulhos é um projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, e conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura.

Para saber mais sobre o Festival de Circo de Guarulhos siga o perfil do evento no Instagram, em @festivaldecircodeguarulhos, e também o do Circo Marambio @circo_marambio.