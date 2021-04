Guarulhos se adequa às novas regras de funcionamento do Plano São Paulo

O Diário Oficial desta sexta-feira (16) traz a publicação do decreto nº 37.961, que trata das adequações às novas determinações do Plano São Paulo, instituído pelo governo estadual. Guarulhos é obrigado por determinação judicial a seguir o plano. A partir do próximo domingo (18) cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo poderão acontecer, mas com apenas 25% da capacidade de ocupação do estabelecimento.

As atividades administrativas internas de modo presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços serão permitidos no período das 11h às 19h e somente poderão ser realizadas também com 25% da capacidade máxima de ocupação.

Além disso, a partir do dia 24 de abril será permitido o funcionamento de estabelecimentos de serviços em geral, restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias e atividades culturais, apenas no período das 11h às 19h e com apenas 25% da capacidade de ocupação.

As academias também podem voltar a atender a partir do dia 24, das 7h às 11h e das 15h às 19h e igualmente com 25% da capacidade. Todos os estabelecimentos devem adotar protocolos sanitários rigorosos, como exigir utilização de máscara por funcionários e clientes, reforçar a limpeza do local e disponibilizar álcool em gel, entre outros.

De acordo com o prefeito Guti, em transmissão ao vivo pelas redes sociais no final da tarde, trata-se de uma pequena vitória para o comércio. “Os comerciantes precisam disso, mas temos que pensar na vida em primeiro lugar, com muita parcimônia e equilíbrio. Precisamos continuar seguindo todos os protocolos”, afirmou.