SP antecipa vacinação para pessoas com 64 anos

A vacinação de pessoas de 64 anos será antecipada para o dia 23 de abril. Já os idosos com 63 anos poderão tomar a vacina a partir de 29 de abril. Pessoas de 60 a 62 anos serão contempladas na campanha a partir de 6 de maio. Como já havia sido anunciado anteriormente, os idosos com 65 e 66 anos começarão a ser imunizados nesta quarta-feira, (21).

“As boas notícias estão concentradas na vacinação, na vacina do Butantan, a vacina da vida que São Paulo está levando a todo o Brasil e torcendo também para que mais vacinas sejam disponibilizadas para os brasileiros. O que definitivamente mudará as nossas vidas dessa trágica situação da pandemia é a vacinação”, declarou o Governador.

Com início do cronograma seis dias antes do previsto para quem tem 64 anos, SP passa a alcançar três novas faixas etárias ainda nesta semana. Na quarta (21), começa a imunização de idosos de 65 e 66 anos. Para quem tem 63, fica mantida a data de 29 de abril, já na próxima semana. A partir de 6 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62 anos.

Ainda em maio, novos públicos passam a integrar a campanha. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil pessoas com Síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em tratamento de diálise (Terapia Renal Substitutiva) e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores.

Nesses três grupos, serão aplicadas doses em pessoas adultas, na faixa de 18 a 59 anos, pois idosos pertencentes a esses públicos já estão contemplados nas etapas previamente anunciadas.