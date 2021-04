SUV HAVAL JOLION marca tendências no Salão do Automóvel de Xangai de 2021

A GWM lançou três plataformas tecnológicas: L.E.M.O.N., TANK e COFIS, que estabelecem as bases para que a GWM conquiste o mercado global. Em 19 de abril, o HAVAL JOLION, desenvolvido em uma plataforma flexível, de alto desempenho, alta segurança e peso leve L.E.M.O N., foi exibido no Salão do Automóvel de Xangai de 2021, onde a GWM oficialmente deu o nome de JOLION a este SUV.

O HAVAL JOLION é o modelo mais recente para motoristas de todo o mundo. O modelo apresenta um design elegante e dinâmico. Sua face frontal elegante e polida destaca a clássica grade cromada em forma de favo de mel, com faróis de LED tipo “alabarda” combinados para uma experiência visual ampla e robusta. O espaço interior apresenta um design de controle central horizontal, com uma distância entre eixos de 2.700 mm e uma seção traseira espaçosa que apresenta conceitos luxuosos e de vanguarda.

Além disso, conta com tecnologias de ponta. Sua função de carregamento sem fio pode aliviar muito a ansiedade dos usuários O sistema de estacionamento automático de visibilidade completa faz com que o ato de estacionar seja muito fácil. O painel de toque de 12,3 polegadas, a tela HUD inteligente colorida que se destaca sobre o painel de instrumentos, a ignição sem chave, a imagem panorâmica de 360 graus e outros serviços trazem uma experiência de direção inteligente mais prática e confortável. Além disso, o controle de cruzeiro inteligente e o reconhecimento panorâmico para AEB (frenagem automática de emergência) ajudam os motoristas a lidar com as diferentes condições da estrada com facilidade, imprimindo todos os sentidos da tecnologia e melhorando muito a segurança ao dirigir

Equipado com uma combinação de potência de um motor 1,5T e uma transmissão de embreagem úmida 7DCT de segunda geração, o JOLION conta com turbocompressor, alta razão de tumble, cilindro de alumínio e outras tecnologias, com uma potência máxima de 110kW e um torque máximo de 220N?m. Também oferece um sistema de direção elétrica líder na classe com três modos: suave, confortável e esportivo. A manopla de mudança de marcha eletrônica oferece mais comodidade para a operação e está repleta de senso científico e tecnológico. Possui quatro modos de condução: padrão, esportivo, econômico e em campo de neve, o que facilita a condução em diferentes condições de estrada. A configuração específica do modelo disponível em diferentes países estará sujeita ao anúncio final.

Com a plataforma modular globalizada de alta inteligência L.E.M O.N, a HAVAL definiu a segurança, confiabilidade, qualidade e outros padrões do JOLION com altas especificações desde o início do projeto. A empresa realizou uma verificação completa desde o veículo em geral até as suas peças, garantindo que o desempenho e a configuração tecnológica do modelo alcancem os níveis líderes a nível internacional.

Como um modelo a ser oferecido a nível global, o lançamento do JOLION enriquece ainda mais o portfólio de produtos da GWM. Ele desempenha uma papel importante na estratégia de globalização da GWM, enriquecendo a apresentação mundial de produtos e promovendo ainda mais a imagem da marca.