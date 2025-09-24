Um Batmóvel rodando em plena Avenida Paulista? Conheça detalhes do modelo de cinema que viralizou nas redes sociais





Um Batmóvel em plena Avenida Paulista no sábado à noite? Seria o Homem-Morcego que saiu de Gotham City para combater o crime na cidade de São Paulo? A cena, que mais parece ter saído de um filme de Hollywood, aconteceu de verdade, viralizando nas redes sociais. Confira tudo o que está por trás dessa rara aparição.

O Batmóvel pertence ao Parque Temático Automotivo Dream Car de São Roque – maior polo de entretenimento voltado a carros antigos do Brasil – e foi uma das atrações do Batman Day, realizado no último sábado (20/9) no Shopping Cidade São Paulo. No embarque para o retorno, próximo da meia-noite, precisou rodar algumas dezenas de metros até chegar ao caminhão-plataforma, que não conseguiu estacionar perto do local. Foi o suficiente para causar aquele alvoroço entre motoristas e pedestres, surpreendendo até seu piloto, o influenciador Lucas Monteiro, que está acostumado a dirigir as supermáquinas do Dream Car Museum para gravar os vídeos de divulgação. “Esse carro simplesmente parou o trânsito, encantando pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos”, revela Lucas.

Apesar de ser uma réplica do veículo utilizado em Batman, o Retorno (1992), estrelado por Michael Keaton, o exemplar levou dois anos para ser construído e passou por um criterioso processo de aprovação na sede da Warner Bros, na Califórnia, Estados Unidos. Ou seja: traz todos os detalhes do original, incluindo bolha elétrica, luzes, hélice e arma cinematográfica. Produzida em fibra de vidro e importada dos Estados Unidos, a carroceria é montada sobre um chassi feito sob medida. O motor é um V8 5.7 litros do Corvette ano 1970, atualizado com sistema de injeção eletrônica. Já o câmbio é automático de 3 velocidades.

Três batmóveis estão expostos no Dream Car Museum

Os apaixonados por modelos de cinema têm bons motivos para visitar o Dream Car Museum de São Roque, distante 60 km da capital paulista. Entre eles estão três batmóveis: o pioneiro, usado na série de TV de 1966; o do filme Batman, o Retorno, de 1992, que causou alvoroço na Avenida Paulista, e também um tributo ao carro utilizado em The Batman, mais recente filme da saga, lançado em 2022 e estrelado por Robert Pattinson.

Até pouco tempo atrás, havia um quarto Batmóvel em exposição no museu, o Tumbler idêntico ao usado na trilogia Batman Begins (2005), Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), todos estrelados por Christian Bale. Esse exemplar acabou adquirido em julho de 2025 pelo jogador Neymar. Fã declarado do Cavaleiro das Trevas, estima-se que o atacante do Santos tenha investido US$ 1,5 milhão (R$ 8,3 milhões) no seu novo “brinquedo” motorizado. No espaço temático de cinema do Dream Car Museum também podem ser contemplados tributos dos veículos dos filmes Carros e Speed Racer, bem como o automóvel da Barbie e o DeLorean DMC 12 devidamente caracterizado como na trilogia De Volta para o Futuro. O acervo totaliza 165 veículos antigos, entre automóveis, picapes, motos e bicicletas. Localizado no Roteiro do Vinho de São Roque (Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera), o Parque Temático Automotivo Dream Car oferece toda a infraestrutura para as famílias passarem o dia com muito conforto: shopping com 23 lojas, kartódromo de nível internacional e parquinho infantil. Na Volta dos Sonhos, os fãs podem alugar Ferrari, Porsche, Camaro e o 100% elétrico Tesla Cybertruck. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga o Insta @dreamcarsaoroque.