Festival de Peixes e Frutos do Mar Ceagesp vem com novidades na terceira semana





Nesta quinta-feira (25), começa a terceira semana do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp, com novidades no cardápio.

Este verdadeiro evento gastronômico funciona de quinta a domingo e oferece dezenas de opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, para comer e repetir quantas vezes quiser.

Na entrada o público pode apreciar Acarajé com Vatapá, Caruru e Camarão, uma deliciosa Casquinha de Siri e um Caldinho de Peixe.

Logo após, no salão está à disposição um buffet completo com uma mesa de pratos frios, como ceviche clássico peruano, salada de lulas nacional com manga, salada colorida de cuscuz marroquino com mexilhões salada de frutos do mar com molho caesar, sardinha à escabeche, cheesecake de salmão, tabuleiro de marisco, maionese de bacalhau, macarronese de atum, kani kama tropical, salada de arroz negro com lula, cuzcus paulista de atum, salada mini legumes, mix mini folhas baby, tabule de quinoa, salada de vagem com mostarda, cogumelos à la grega, vinagrete clássico, vinagrete de coentro, sunomono, gengibre em conserva, cebolas caramelizadas, confit de alho assado, chutney de pimentão em pedaços, tomate secchi, azeitonas temperadas, tomate secchi temperado.

Além disso o público pode se servir à vontade dos pratos da mesa quente, entre eles a paella marinera, pirarucu na brasa, xixo de meca na brasa, filé de pescada à milanesa acompanhado por molho grego, moqueca de bagre do mar, bobó de camarão, camarão internacional, escondidinho de camarão, pirão de peixe, farofa de banana da terra, farofa de dendê, purê de batata doce com alho laminado, couve flor gratinada, arroz branco, arroz à grega, legumes no vapor, eisben assado, salsichas alemãs sem contar com os pratos servidos na mesa, como o famoso camarão assado no espeto, camarão na panko recheado com catupiry, camarão crocante com tártaro e limão, bolinho de bacalhau, porquinho frito e isca de peixe crocante.

Sempre uma novidade

Quem for ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá, todas as semanas, variados pratos especiais, inclusos no cardápio. Para a experiência ficar ainda mais completa, veja, a seguir, o que o evento oferecerá como pratos extras, diariamente, aos frequentadores

· Quinta-feira: Ostras Frescas e Caranguejada

· Sexta-feira: Lagosta sapateira

· Sábado: Caranguejada e Ostras

· Domingo: Macarrão com Camarão no Queijo Parmesão Grana Padano e Chiclete de Camarão.

Funcionamento

O evento funciona no Espaço Gastronômico Ceagesp, sempre de quinta a domingo, nos seguintes dias e horários: Quinta e sexta: das 18h às 23h30 (jantar); Sábados: das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); Domingos: das 12h às 17h (somente almoço).

Preço

O valor fixo, que dá direito a aproveitar, à vontade, todos os pratos, é de R$ 129,90 por pessoa. Lembrando que as bebidas e as sobremesas são cobradas à parte.

Crianças, de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor fixo por pessoa (R$ 64,95). Bariátricos têm 20% de desconto sobre o valor fixo cobrado por pessoa (R$ 103,92), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Viagem

Quem quiser, pode levar para casa as delícias da Edição 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp.

Confira, a seguir, as opções disponíveis nesta temporada.

· Camarões: R$ 149,90 o kg;

· Ostras: R$ 48,00 a dúzia;

· Kit Acarajé: R$ 45,00;

· Demais pratos: R$ 99,90 o kg.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2025

Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo)

· Horários: quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar); sábados, das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

· Estacionamentos: O estacionamento de automóveis é terceirizado e fica no mesmo local. O de motos, tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida.

Mais informações e cardápio: www.festivaisceagesp.com.br