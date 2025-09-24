Guarulhos é a 3ª cidade com mais roubos e furtos de veículos na Grande SP





Guarulhos é a terceira cidade da Grande São Paulo com mais roubos e furtos de veículos. No total foram registrados 1.525 crimes do tipo no município. A capital lidera o ranking com 15.902 casos e é seguida por Santo André com 1.613 registros.

Os índices foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), após levantamento da Ituran Brasil, empresa de seguros e tecnologia veicular.

Segundo o levantamento, os crimes acontecem com maior frequência à noite, especialmente nas terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Já dentre os modelos mais roubados estão:

5° lugar: Chevrolet Corsa;

4° lugar: Volkswagen Gol;

3° lugar: Chevrolet Onix;

2° lugar: Ford Ka;

1° lugar: Hyundai HB20.