Orquestra Jovem Municipal realiza concerto gratuito no Adamastor neste sábado





A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos sobe ao palco em espetáculo gratuito neste sábado (27), às 20h, no Teatro Adamastor. Sob comando do maestro Marcelo Mendonça, que também ocupa a posição de diretor do Conservatório Municipal de Artes, os músicos apresentam um programa vibrante que celebra a força e a diversidade da música latino-americana.

O concerto reúne obras de grandes mestres que souberam traduzir em linguagem sinfônica as cores, os ritmos e as expressões de seus países, dialogando com as músicas populares de cada região. Serão apresentadas peças de compositores como o argentino Astor Piazzolla, dos brasileiros César Guerra-Peixe e Heitor Villa-Lobos e do mexicano Arturo Márquez.

Der acordo com o maestro Marcelo Mendonça, a Orquestra Jovem Municipal vive uma nova fase, após passar por um processo de reformulação, e agora apresenta um repertório que une o erudito com as raízes populares.

Agenda

É possível conferir a agenda de eventos da Prefeitura de Guarulhos através do portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos no Teatro Adamastor

Dia 27 de setembro – sábado – às 20h | Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Gratuito | Distribuição de ingressos com 1 hora de antecedência

Classificação: Livre