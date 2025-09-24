Guarulhos reforça vacinação contra febre amarela para romeiros





Com a proximidade do feriado de 12 de outubro, quando é esperado um aumento no número de romeiros que percorrem as Rotas da Fé, a Secretaria da Saúde reforça que devem se vacinar contra a febre amarela aqueles que ainda não receberam a dose ou que tomaram a versão fracionada da vacina. Para garantir a proteção, a vacina deve ser aplicada com pelo menos dez dias de antecedência da viagem. Pessoas com 60 anos ou mais precisam passar por avaliação médica antes de receber a dose.

Em Guarulhos, a vacina está disponível nas 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto na Marinópolis, Morros e Parque Cecap, que estão em reforma. Para se vacinar, basta apresentar documento com foto e cartão SUS, se tiver.

A medida ajuda a reduzir o risco de transmissão da doença, já que parte do trajeto percorrido pelos fiéis passa por áreas de vegetação e fragmentos de mata, ambientes que favorecem a presença dos mosquitos transmissores Haemagogus e Sabethes. Segundo o mapa de favorabilidade da doença, esses locais têm condições ideais para a circulação do vírus, como sombra e umidade, que favorecem a reprodução dos mosquitos.

A febre amarela é uma doença viral que pode causar desde sintomas leves até quadros graves e fatais. No último período de monitoramento, o Estado de São Paulo confirmou 66 casos, sendo 37 óbitos, o que representa uma letalidade de 56%.

Além da vacina, a Prefeitura recomenda o uso de repelentes, roupas que cubram braços e pernas e atenção aos sintomas de alerta, como febre alta, dores no corpo, pele e olhos amarelados e vômitos. Em caso de suspeita, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente.