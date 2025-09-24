Prefeitura abre inscrições para palestra sobre biossegurança em odontologia





A Secretaria da Saúde está com inscrições abertas para a palestra Biossegurança em Odontologia sob o olhar da Vigilância Sanitária, que será realizada no dia 20 de outubro, das 8h30 às 11h30, no anfiteatro da própria secretaria. O evento é gratuito e oferece 80 vagas para cirurgiões-dentistas, auxiliares, técnicos em saúde bucal e estudantes da área. As inscrições devem ser feitas no link: forms.gle/H8D2B9YQbaWqneWs9.

A capacitação busca orientar os profissionais sobre as principais exigências verificadas durante inspeções sanitárias em clínicas e consultórios odontológicos. Serão abordados temas como gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, requisitos para licenciamento sanitário e práticas para prevenir riscos inerentes à odontologia, incluindo infecções cruzadas, acidentes com perfurocortantes e contaminações ambientais e radioativas.

Serviço

A Secretaria da Saúde está localizada na rua Iris, 300, no Gopouva.