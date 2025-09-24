Manutenção deixa 56 bairros sem água em Guarulhos





A Sabesp está realizando uma manutenção emergencial desde ontem no reservatório de água tratada de Gopoúva. A previsão é que a situação seja normalizada no decorrer da quarta-feira (24).

Os bairros afetados são: Parques Continental I, II e III, Cisper e Renato Maia; Gopoúva; Aeroporto; Bananal; Bom Clima; Cabuçu; Cecap; Centro; Conjunto Habitacional Chácara Bela Vista; Cidade Brasil; Cocaia; Cumbica; Invernada; Itapegica; Lavras; Macedo; Maia; Monte Carmelo; Paraventi; Picanço; Ponte Grande; Porto da Igreja; Presidente Dutra; São João; São Roque; Taboão; Torres Tibagy; Tranquilidade; Várzea do Palácio; Vilas Fátima, Augusta, Barros, Galvão, Rio de Janeiro, Sabatina, Operária, Rosalia, Hulda, São Rafael e Flórida; Jardins Julieta, Vila Galvão, Paulista, do Papai, Dourado, São Judas Tadeu, Ema, Palmira, Rosa de França, Flor da Montanha, Santa Clara e Adriana.

Por isso, a Companhia solicita o uso consciente do volume das caixas-d’água dos imóveis.