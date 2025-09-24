GCM de Guarulhos captura foragido da Justiça no Jardim Cumbica





Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram na noite de segunda-feira (22) um homem procurado pela Justiça no Jardim Cumbica.

A ação começou após a Central de Segurança Integrada (CSI) emitir alerta sobre um veículo VW Gol preto estacionado na avenida Atalaia do Norte. Durante a averiguação, a equipe confirmou que o motorista era foragido e tinha mandado de prisão por furto.

A GCM reforça o compromisso no combate à criminalidade e na proteção da população.