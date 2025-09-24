GCM de Guarulhos prende três traficantes, apreende adolescente e recolhe 3 kg de drogas





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu nesta segunda (22) e terça-feira (23) três traficantes e apreendeu um adolescente em diferentes ações de combate ao tráfico de drogas, resultando na retirada de quase 3 quilos de entorpecentes das ruas.

No Jardim Arujá, agentes da Inspetoria Leste prenderam um traficante e apreenderam um adolescente com 2,1 kg de drogas, sendo 390 porções de maconha e 379 de cocaína, além de R$ 60 em dinheiro.

No Jardim Bom Clima, o Canil da GCM prendeu um traficante com 400 gramas de drogas, entre 143 porções de cocaína e 77 de maconha, além de dois celulares e R$ 168 em espécie.

Já no Jardim Palmira, a Romu prendeu um traficante com quase 500 gramas de drogas, sendo 188 porções de cocaína e 99 de maconha, além de R$ 175 em dinheiro.

As três ações reforçam o trabalho contínuo da GCM no enfrentamento ao tráfico e na proteção da população, garantindo mais segurança em diferentes regiões da cidade.