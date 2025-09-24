Carga de caviar avaliada em R$ 40 mil é apreendida no Aeroporto de Guarulhos





Analistas tributários da Receita Federal participaram de mais uma ação de fiscalização que resultou na apreensão de 16,4 kg de caviar avaliados em R$ 40 mil, de procedência iraniana, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A operação, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), identificou a ausência de autorizações obrigatórias para a entrada do produto no país. A mercadoria foi retida por não apresentar a documentação exigida pela legislação ambiental e aduaneira, como a Licença de Importação (LI) e a autorização da CITES – Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção. No mercado clandestino, o valor do carregamento poderia ser até dez vezes maior.