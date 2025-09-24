Alunos do curso de teatro inclusivo do CEU Continental participam de workshop 





Proporcionar um ambiente de convivência, autonomia e acessibilidade para todos é uma das propostas do projeto Inclusão em Cena do CEU Continental. Na sexta-feira (19), a turma do curso de teatro inclusivo participou do workshop na Subsecretaria da Acessibilidade, que teve como objetivo potencializar e divulgar o curso gratuito oferecido na unidade.

O workshop aconteceu no Dia Nacional do Teatro Acessível (19), com aulas ministradas pelo professor Ricardo Escobar no anfiteatro do complexo.

Foram momentos de muita animação e de criatividade com os alunos interagindo entre os participantes, demostrando que a cultura e arte devem estar presentes em todos os espaços e acessíveis a todas as pessoas.

A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades por meio de atividades de expressão dramática, integração e jogos teatrais. Além disso, a atividade estimula o conhecimento do corpo e da voz e o desenvolvimento neurolinguístico.

A gestora da unidade, Bianca Gattone, destacou que a ação foi bem recebida pela subsecretaria, além de mostrar o trabalho desenvolvido no CEU e despertar o interesse do público pelas artes cênicas.

Vagas abertas

Ainda há vagas disponíveis para o curso de teatro voltado a pessoas com deficiência (PCDs) a partir de 10 anos e adultos. As aulas acontecem todas as sextas-feiras, das 16h às 16h50, no anfiteatro do complexo municipal.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, na secretaria da unidade. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

O CEU Continental está localizado na rua Alzimar Vargas Batista, 284, no Parque Continental II. Mais informações sobre o curso ligue para (11) 2086-1002.