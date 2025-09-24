Unimed Guarulhos investe na modernização do parque tecnológico do Complexo Hospitalar





A Unimed Guarulhos adquiriu mais de 50 novos equipamentos de última geração para o seu Complexo Hospitalar. Todos os aparelhos são da marca Philips, parceira estratégica da cooperativa, e incluem 43 monitores Efficia CM, 04 Centrais de Monitorização, 02 Cardiotocógrafos FM20 e 03 equipamentos de ultrassonografia Affiniti 50.

O investimento integra a estratégia de modernização tecnológica da cooperativa, que visa ampliar a segurança, precisão diagnóstica, monitoramento, suporte às equipes clínicas e aprimoramento da experiência do paciente.

A cerimônia de entrega contou com a presença do diretor-presidente, Dr. Francisco Nishi, e toda a Diretoria Executiva da Unimed Guarulhos, como o diretor de Recursos Médicos Hospitalares, Dr. Raul Augusto Jr., e representantes da Philips.

“Este investimento é parte da etapa inicial da atualização tecnológica que está sendo cuidadosamente planejada, conciliando as necessidades assistenciais e a sustentabilidade financeira da cooperativa, reforçando o compromisso da Unimed Guarulhos com a excelência no cuidado, na inovação em saúde e na valorização da vida”, afirmou o Dr. Nishi.

Benefícios aos pacientes

Os monitores Philips Efficia CM são versáteis e adequados para áreas críticas como UTI, RPA e Centro Cirúrgico, além de setores assistenciais. Eles oferecem monitorização segura, softwares de apoio à decisão clínica e layout intuitivo, promovendo maior eficiência e segurança.

Os Cardiotocógrafos FM20 contam com um sistema de canal cruzado e garantem monitorização precisa em gestações gemelares, proporcionando mais confiabilidade e uma experiência acolhedora para mães e bebês. Já a Central de Monitorização integra leitos em tempo real, facilitando o acompanhamento clínico e agilizando decisões. Por fim, o aparelho de ultrassom Affiniti 50 alia qualidade de imagem e inovação, atendendo à alta demanda de exames com precisão diagnóstica.

“Com recursos avançados, estamos certos de que poderemos oferecer ainda mais qualidade no atendimento e assertividade na decisão clínica. Os novos equipamentos representam um marco na história da Unimed Guarulhos e passarão a fazer parte da vida e jornada dos nossos pacientes”, conclui o Dr. Nishi.