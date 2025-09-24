Alunos do CEU Rosa de França apresentam peça teatral sobre saúde mental





A turma de teatro do CEU Rosa de França apresentou na noite de terça-feira (23) o espetáculo “Síndromes” para os moradores da região do CEU Continental. A encenação integrou as ações do Setembro Amarelo e trouxe reflexões importantes sobre a saúde mental e seus sinais de alerta.

Dirigida pelo professor Ricardo Escobar, a peça conta três histórias que se entrelaçam no estilo teatro de revista, abordando diferentes síndromes: depressão, síndrome do pânico e transtorno bipolar. As personagens centrais falam dos “gatilhos” que podem desencadear alguns desses transtornos e como é fundamental o diálogo como primeiro passo para o enfrentamento.

As ações da campanha nacional de prevenção ao suicídio seguem na quinta-feira (25), às 19h, no CEU Rosa de França, com uma roda de conversa com a turma de teatro adulto da unidade. O bate-papo tem como intuito reforçar a necessidade de incentivar as pessoas buscarem e oferecerem ajuda.

O CEU Rosa de França está localizado na rua Sergipe, s/nº – Jd. Rosa de França.