Prefeitura atende a mais de 18 mil solicitações de zeladorias

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou 18.369 atendimentos de zeladoria entre os meses de janeiro e agosto. Os serviços foram executados pelas oito regionais, além dos Departamentos de Manutenção Viária e Drenagem (DMVD) e de Iluminação Pública (DIP), que integram a pasta.
As demandas são identificadas e encaminhadas diretamente para as regionais Centro, Taboão, Cumbica, Cidade Satélite, Bonsucesso, Pimentas, Vila Galvão/Cabuçu, São João, além do DMVD e do DIP.
Entre os serviços mais solicitados estão a desobstrução e limpeza de bocas de lobo, remoção de resíduos, roçagem e capina, tapa-buracos, implantação e manutenção da iluminação pública, entre outros.
Atendimentos
Confira os serviços de zeladoria mais atendidos neste primeiro semestre:
Roçagem e capina – 5.184
Implantação de Iluminação pública – 547 novos pontos
Tapa buraco em asfalto – 8.740
Remoção de resíduos em área pública – 5.476
Varrição – 652
Conservação e cascalhamento – 221
Limpeza de boca de lobo, GAP e poços de visita – 922
Lavagem de via pública – 50