Prefeitura atende a mais de 18 mil solicitações de zeladorias





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou 18.369 atendimentos de zeladoria entre os meses de janeiro e agosto. Os serviços foram executados pelas oito regionais, além dos Departamentos de Manutenção Viária e Drenagem (DMVD) e de Iluminação Pública (DIP), que integram a pasta.

As demandas são identificadas e encaminhadas diretamente para as regionais Centro, Taboão, Cumbica, Cidade Satélite, Bonsucesso, Pimentas, Vila Galvão/Cabuçu, São João, além do DMVD e do DIP.

Entre os serviços mais solicitados estão a desobstrução e limpeza de bocas de lobo, remoção de resíduos, roçagem e capina, tapa-buracos, implantação e manutenção da iluminação pública, entre outros.

Atendimentos

Confira os serviços de zeladoria mais atendidos neste primeiro semestre:

Roçagem e capina – 5.184

Implantação de Iluminação pública – 547 novos pontos

Tapa buraco em asfalto – 8.740

Remoção de resíduos em área pública – 5.476

Varrição – 652

Conservação e cascalhamento – 221

Limpeza de boca de lobo, GAP e poços de visita – 922

Lavagem de via pública – 50