Curso sobre técnicas para desenvolver o comércio eletrônico está com 30 vagas abertas

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, em parceria com o Senac, disponibiliza 30 vagas para o curso Técnicas para Desenvolver seu Comércio Eletrônico. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de maio, ou até acabarem as vagas, pelos telefones (11) 2475-9728/9726. Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos.

O objetivo do curso é auxiliar o empreendedor nas oportunidades de venda da loja física pela incorporação do comércio eletrônico, proporcionando a aprendizagem dos requisitos básicos e sistemas de apoio para as vendas online, logística, marketing digital e proteção e defesa do consumidor, entre outros.

As aulas serão divididas em seis dias, de 17 a 24 de maio, das 18h às 22h, e irão acontecer pela plataforma Microsoft Teams. O link de acesso será enviado somente a quem se inscrever