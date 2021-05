Guarulhos abre cadastro para novos grupos da vacinação contra a covid-19

A partir desta segunda-feira (3) as pessoas de 18 a 59 anos com síndrome de Down, com problemas renais em diálise, transplantados imunossuprimidos, metroviários, ferroviários, motoristas e cobradores de ônibus já poderão efetuar seu cadastramento no site da Prefeitura (https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao) para receber futuramente a vacina contra a covid-19. Pelo calendário do Governo do Estado, a vacinação dessa população deverá iniciar em 10 de maio.

O formulário online já foi disponibilizado pela Prefeitura nesta tarde e seu preenchimento é obrigatório para quem irá se vacinar em Guarulhos. Mesmo quem preencheu os dados no site estadual Vacina Já precisa se cadastrar no município para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Após preencher o formulário o sistema já irá direcionar o cadastro da pessoa, por meio do CEP informado, para a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência. À medida que o município for recebendo as doses, todos os cadastrados serão convocados para tomar a vacina, de forma ordenada e de acordo com os públicos prioritários do Plano Nacional de Imunização em cada fase.