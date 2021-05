Ópera de Dallas está agora no streaming

A Ópera de Dallas está começando um serviço de streaming por assinatura online. Thedallasopera.tv foi lançado na última semana com um recital da mezzo-soprano Isabel Leonard e Vanished, um filme de arte em três partes com o tenor Russell Thomas, o contratenor John Holiday e música de Gluck, Monteverdi e Janacek. Além disso, The Heart of the Song, com os tenores Javier Camarena, Rolando Villazon e David Lomeli, estará disponível entre os dias 25 e 31 de maio.



O conteúdo contará com grandes produções, incluindo uma encenação em 2019 de A Flauta Mágica, de Mozart, e uma produção de Peter Hall, de 1999, com Morris Robinson, Andrea Carroll, Jeni Houser e Paolo Fanale.



“Queríamos nos estabelecer como uma companhia de ópera de duas vias, e isso nos dá a capacidade de não irmos além do que temos no palco, com nossas produções principais, com a oportunidade de nos apresentarmos para um público global”, disse o diretor-geral da Ópera de Dallas, Ian Derrer.



O conteúdo estará disponível na rede, que foi lançada em fevereiro de 2020 com uma programação relacionada à música e que inclui entrevistas em formato de talk-show com o diretor musical Emmanuel Villaume.



O modelo da Ópera de Dallas é diferente do Metropolitan Opera on Demand, um serviço de assinatura de conteúdos em vídeo e áudio relacionados a performances já realizadas, ou da Ópera de Viena, que lançou um serviço de exibição diária de balé.