Conmebol divulga dias e horários dos próximos jogos da seleção nas Eliminatórias

A seleção brasileira já sabe os dias e horários dos dois próximos confrontos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Nesta quinta-feira, a Conmebol informou que o duelo com o Equador, no Beira-Rio, será dia 4 de junho, às 21h30, pela sétima rodada, enquanto o jogo com o Paraguai será no dia 8, no mesmo horário, em Assunção.

Após quatro rodadas disputadas, o Brasil soma 12 pontos, dois a mais que a Argentina, enquanto o Equador soma nove e o Paraguai tem seis. Quatro seleções se classificam diretamente para o Mundial, e o quinto vai jogar uma repescagem continental.

Por causa da pandemia, os jogos da seleção previstos das Eliminatórias para março, da quinta e sexta rodadas, contra Colômbia em casa e Argentina fora, foram adiados. Vão ocorrer entre setembro e novembro, quando seis partidas pelas Eliminatórias serão jogadas, em duas rodadas triplas. A Conmebol ainda não definiu data, local e horário.

Após os dois jogos de junho pelas Eliminatórias, as seleções sul-americanas disputarão a Copa América, com sede na Argentina e na Colômbia, entre os dias 13 de junho a 10 de julho