PF prende passageira com documentos falsos no Aeroporto de Guarulhos

A PF, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma mulher que apresentou formulários padrão para emissão de passaportes, em nome de suas filhas, com assinaturas e selos falsificados.



Uma mulher se apresentou no Setor de Passaportes, da delegacia da PF no Aeroporto Internacional de São Paulo, para solicitar a emissão do seu passaporte e de suas filhas. Em razão de suas filhas serem menores de 18 anos de idade, quando não está presente um dos genitores ou responsável legal, é necessária autorização expressa, com reconhecimento de firma da assinatura, do responsável ausente.



Apresentado o documento, ficaram constatados indícios de falsificação. Em contato com o cartório, indicado nos selos que validavam as assinaturas, foi confirmada as falsificações dos selos e assinaturas do escrevente cartorário e genitor das crianças. A mulher, que recebeu voz de prisão por falsificação de selo público, disse seu depoimento que, em razão de seu marido estar no exterior, uma pessoa foi contratada para obtenção dos documentos, pagando pelo serviço um alto valor em reais