Semana do Hip Hop em Guarulhos reúne artistas de rap e break dance

Com o objetivo de reunir artistas de rap e break dance dos quatro cantos da cidade, o Fórum Permanente de Hip Hop Guarulhense criou a 1° Semana do Hip Hop em Guarulhos, evento que acontece entre os dias 17 e 22 de maio, transmitido pelas redes sociais do coletivo no Facebook, Instagram e YouTube e pela Rádio Resistência FM, em 103.9.

Ao todo serão seis episódios documentais, sempre às 19h, que fortalecem o hip hop nacional com entrevistas, pocket shows, batalhas de MCs, rachas com as crews de break e performances de DJs. No primeiro episódio, que vai ao ar no dia 17, a Semana do Hip Hop em Guarulhos convida os rappers Z Rock, Dom Jota, 3 Letras e Paulo da VG.

A semana destaca ainda a participação de Orlando Jay, Josef Master, Família Rap na Rua, Ney Felix, Comando Interno, Mano Nivas, Vicki Vi, MC Regra, Voz da Multidão, Gangsta Rua, Eu Q Fiz, Adams Pontes, Lion Auto Estima, Reflexão Eterna, entre outros.

As gravações foram realizadas na Apeoesp – Subsede Guarulhos, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19. A 1° Semana do Hip Hop em Guarulhos é um projeto realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrrH0dIiCuygcJHfIeIrfLg

Facebook: https://www.facebook.com/forumpermanentehiphopguarulhense

Instagram: https://www.instagram.com/forum_hiphop_gru/

Serviço

1° Semana do Hip Hop em Guarulhos

Data: de 17 a 22 de maio

Horário: 19h

Evento online

Classificação livre

Gratuito