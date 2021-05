Guarulhos lança a Campanha do Agasalho 2021

A Campanha do Agasalho de Guarulhos 2021, intitulada “Porque a gente também sente frio”, foi oficialmente lançada no início desta noite de segunda-feira (17) pelo prefeito Guti durante uma live nas redes sociais. As doações podem ser feitas até o dia 31 de agosto na sede do Fundo Social de Solidariedade (alameda Tutoia, 534, Gopoúva), no Paço Municipal, nas secretarias municipais e em bases da GCM. Caixas coletoras com o cartaz da campanha serão também instaladas no comércio e em empresas.

Em sua live no Facebook da Prefeitura, Guti contou com a participação da ativista da causa animal Luisa Mell, que é a garota propaganda da campanha, e da presidente do Fundo Social, Elen Farias. O prefeito ressaltou a importância dessa iniciativa para atenuar o sofrimento que muitas pessoas passam nesse período do ano, ainda mais agravado pela situação do momento com a pandemia, e ainda fez questão de agradecer o apoio de Luisa Mel, que está emprestando sua imagem gratuitamente à campanha, bem como a toda equipe da Prefeitura à frente desse trabalho. “A campanha do agasalho é fundamental para auxiliar a quem precisa de ajuda para enfrentar o frio e a participação de todos é importantíssima. E agradeço muito a você (Luisa) pela atitude de participar e nos ajudar em nossa campanha dessa forma”, enalteceu.

Luisa Mell disse que faz a campanha com muito prazer e quer quebrar todos os recordes de arrecadação. “Poder ajudar num momento tão difícil como esse é gratificante. Fiquei honrada em doar a minha imagem para a campanha e tenho a certeza que vamos superar as metas. Contamos com a união de todos”, falou emocionada. Já a presidente do Fundo Social, Elen Farias, ressaltou que a Luisa é a primeira mulher a liderar a campanha do agasalho, e que é essencial o envolvimento e a solidariedade da população na campanha. “Fico muito feliz com a participação da Luisa e gostaria de convidar todos a participar da nossa campanha do agasalho. A doação de cada um é muito importante para alcançarmos com sucesso todos os que necessitam”, afirmou Elen.

A campanha

A embaixadora oficial da campanha neste ano é a protetora de animais Luisa Mell. Ela se tornou uma das mais conhecidas ativistas e defensoras da causa animal no país depois de apresentar programas de televisão.

Podem ser doados à campanha agasalhos, roupas, sapatos e cobertores em bom estado e nos tamanhos adulto (masculino e feminino), infantil e bebê. Os produtos serão encaminhados ao Galpão Solidário e se destinam às pessoas em vulnerabilidade social, servindo também para atender às demandas dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), dos Conselhos Tutelares, de instituições, da Defesa Civil e da Subsecretaria de Política para Mulheres.

Acompanhe aqui a live do lançamento da Campanha do Agasalho 2021: https://www.facebook.com/PrefeituraGuarulhosOficial/videos/3780775572050474