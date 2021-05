Batida envolvendo moto e carro acaba deixando uma vítima, no Picanço

Nesta terça-feira (18), uma batida envolvendo uma moto e um veículo, em uma das esquinas da avenida Timóteo Penteado bem na região do Picanço, deixou um homem com ferimentos.

Uma enfermeira que passava pelo local na hora do acidente prestou o primeiro atendimento ao motociclista, que logo depois foi atendido pela equipe do Samu. O mesmo foi levado ao hospital com alguns ferimentos nos membros inferiores do lado direito.

Além dos profissionais da saúde, agentes do Trânsito e policiais militares liberaram a via.