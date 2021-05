Companhia Bueiro Aberto exibe último episódio da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório

O quinto e último episódio da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório, que vai ao ar no próximo sábado (22), às 18h, apresenta O Navio do Universo, ficção produzida pela Companhia Bueiro Aberto inspirada na obra de Daniel Neves. O curta-metragem será exibido pelo canal do coletivo no YouTube.

De acordo com o produtor Renato Queiroz, O Navio do Universo é um filme sobre brincar e imaginar. “Assim como as personagens têm na imaginação um caminho de liberdade, a própria Companhia Bueiro Aberto também usa da experimentação no fazer cinematográfico como um caminho para a maior liberdade artística”.

Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório apresenta cinco filmes baseados em obras de escritores guarulhenses, resultado de extenso trabalho de resgate da memória da cidade realizado pela Companhia Bueiro Aberto. Idealizado pela Editora Letras do Subsolo, esse trabalho abrange principalmente os bairros periféricos, buscando um cinema popular e poético. O projeto é realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Sinopse

O dia em que a terra parou eu gritei: “Ei seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for”. Ele não me levou e então tentei viajar pelo Universo com meu metrô linha 743, consegui, mas só cheguei dentro de um filme que mergulhava pelo oceano infinito. Na verdade, eu buscava você nessa estrada comprida, ela não tem saída, ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Mas eu perdi meu medo da chuva porque já nasci há dez mil anos atrás. Quem eu sou? Talvez a luz das estrelas, talvez a cor do luar, talvez um grandessíssimo idiota que só usa 10 por cento de sua cabeça animal.

Outros episódios

Entre os meses de março e maio, a Companhia Bueiro Aberto exibiu os documentários Ofício do Poeta, de Júnior Bezerra, Dos Cortiços à Luz, de Renato Queiroz, Ilusão do Parafuso, de Daniel Neves, Poemas de Amor e Luta, de Thiago Loreto, e O Navio do Universo, de Daniel Neves, episódios disponíveis no canal da Companhia Bueiro Aberto no YouTube.

Ficha técnica

Direção e roteiro: Daniel Neves

Produção e roteiro: Renato Queiroz

Fotografia e atuação: Janaína Reis

Mídias e atuação: Diego Andrade

Direção de arte: Evelyn Kashmir e Everton Rodrigues

Serviço

Companhia Bueiro Aberto apresenta O Navio do Universo

Data: sábado, 22 de maio

Horário: 18h

Exibição pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7L448UpthdA4x08GJ7tgdw