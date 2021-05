Moradores de Guarulhos podem pagar conta de luz pelo PicPay e ganhar R$ 15 de cashback

O cidadão guarulhense que optar pagar a sua conta de luz com o cartão de crédito pelo aplicativo da PicPay pela primeira vez, terá R$15 em ‘cashback’ para transferências e outros tipos de pagamentos.

A promoção é uma iniciativa da EDP São Paulo, distribuidora de energia elétrica em parceria com o PicPay, aplicativo que tem como objetivo facilitar transações financeiras.

Os clientes que optarem por fazer este tipo de pagamento da conta de luz da EDP, sendo usado um cartão de crédito pela primeira vez no aplicativo do PicPay terão direito a um cashback de até 40% do valor de sua conta.

O valor máximo de retorno é de até R$15 e ficará armazenado na carteira virtual, podendo ser utilizado para transferências e outros pagamentos. Além disso, para clientes novos e aqueles que já são usuários do PicPay, a conta de energia pode ser parcelada em até 12 vezes e, durante a campanha que tem duração de 60 dias, também será possível ganhar parte do dinheiro de volta por meio de cashback.

Para pagar a conta pelo aplicativo PicPay é preciso baixá-lo no smartphone e abrir uma conta gratuita. Em seguida, clique no botão “Pagar conta”, acesse a conta de energia, copie o código de barras da fatura ou aponte a câmera do celular para efetuar o pagamento.

Para mais informações e acessar o regulamento da campanha, clique aqui: edp.com.br/picpay