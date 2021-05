Semana Mundial do Brincar promove Webinário com especialistas na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (28), a partir das 9h, acontece o Webinário da Semana Mundial do Brincar com a participação de diversos especialistas para debater a importância do brincar. A videoconferência é destinada aos educadores e tem como foco refletir sobre a importância da escola em proporcionar um tempo de infância mais alegre e desafiador através das brincadeiras, a valorização dos espaços educacionais coletivos, além de estimular a liberdade de criação em diferentes faixas etárias. A transmissão ocorrerá ao vivo pelo canal da Secretaria de Educação no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-1jfk67HIfe7q2cVbb4oJg.

Com o tema Casinhas das Infâncias, a programação da Semana Mundial do Brincar 2021 conta com inúmeras atividades que potencializam o brincar em casa e amenizam as dificuldades em tempos de pandemia. Nesta edição, o evento tem como proposta incentivar as brincadeiras populares que atravessaram as gerações e ressaltam a importância do brincar espontâneo.

Das 9h às 11h, a psicóloga e especialista em neuropsicologia Adriana Scalici abordará a importância da brincadeira nos processos de aprendizagem e desenvolvimento.

Das 14h às 16h será a vez das educadoras de educação infantil Thayane Scarpelli e Thaís Gonçalves, que falarão sobre a importância dos materiais não estruturados, com o tema O Brincar Heurístico como Inspiração da Prática.

No encerramento, das 19h às 21h, o professor Cristiano Alcântara propõe um momento de reflexão sobre o brincar nos espaços educacionais coletivos com o tema É só Brincar? Intencionalidade e Possibilidades. A palestra conta ainda com interação entre movimentos artísticos plásticos e literários para diferentes idades.

Para saber mais sobre a Semana Mundial do Brincar 2021 na cidade acesse a programação no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/brincar/.