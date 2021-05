Experimenta 2021 terá concurso de startups sobre gestão administrativa

Desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos, o Experimenta 2021 está com as inscrições abertas até o dia 9 de junho pelo site experimenta.guarulhos.sp.gov.br. Umas das atrações do evento, marcado para acontecer entre os dias 25 e 27 de junho, será o Pitch4Gru, concurso que reunirá startups de base tecnológica em estágio pré-operacional ou que já estejam operando soluções para os desafios propostos pela Secretaria Municipal de Gestão.

Recursos Humanos (folha de pagamento, segurança e saúde no trabalho, canais de comunicação com o servidor), transportes internos (organização e manutenção das frotas de carros, combustíveis, peças), informática e telecomunicações, modernização e serviços gerais (malote, limpeza, almoxarifado e arquivamento e desarquivamento de processos) são as áreas propostas aos participantes da competição.

“O Pitch4Gru, além de ser uma excelente forma de enxergar soluções tecnológicas que o mercado pode oferecer à administração pública, também é a oportunidade para dar validação, visibilidade e uma premiação aos participantes”, explica o diretor de modernização da Secretaria de Gestão de Guarulhos, Giuliano Rainatto.

As startups interessadas devem conferir o regulamento em experimenta.guarulhos.sp.gov.br. Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas para [email protected] ou [email protected]. A premiação será divulgada em breve.

Gestão é o tema de 2021

O Experimenta é um evento realizado anualmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação (SDCETI). A cada edição um dos pilares da administração municipal e do município é escolhido como tema. Em 2021, será a vez da Gestão. Saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana foram as áreas abordadas nas edições anteriores.