Artesp e SLT promovem audiência pública para concessão do trecho norte do Rodoanel, que passa por Guarulhos

Da Redação

[email protected]



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Secretaria de Logística e Transportes realizam amanhã, dia 28 de maio, audiência pública para apresentar e debater o modelo proposto para a concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), conforme comunicado publicado no Diário Oficial do dia 13 de maio.

Os investimentos pela iniciativa privada previstos para o período de concessão, de 30 anos, são da ordem de R$ 2,4 bilhões, além de R$ 1,4 bilhão aportado para operação e manutenção do trecho. O Trecho Norte do Rodoanel é o último pendente do sistema rodoviário e possui 44 quilômetros de extensão no eixo principal.

A via passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. O objetivo da audiência pública é promover um debate amplo com as comunidades locais, organizações não governamentais, grupos de entidades representativas e iniciativa privada sobre o modelo de concessão para administração do trecho.



Serviço – Em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que atualmente impedem eventos com aglomeração de pessoas, a audiência acontecerá em ambiente virtual.

Data: 28/05/2021 (sexta-feira), às 09 horas

Transmissão: ao vivo no canal do Youtube da ARTESP: https://www.youtube.com/watch?v=KrjXFz9-MQ0

Participação: Os interessados deverão seguir o regulamento publicado no site da ARTESP (www.artesp.sp.gov.br >> menu Transparência >> Audiências e Consultas Públicas).