Prefeitura planeja investir R$ 8 milhões no esporte até 2022

Desde o início de 2021 a Prefeitura de Guarulhos tem se mobilizado e elaborado estratégias para impulsionar o esporte na cidade. Logo nos primeiros meses a Secretaria de Esporte e Lazer recebeu investimentos federais e estaduais, que somados a recursos próprios totalizam cerca de R$ 8 milhões, valores que serão destinados à realização de reformas, construção e implantação de espaços esportivos até julho de 2022.

A reforma e modernização dos estádios Oswaldo de Carlos, na Vila Fátima, e Cícero Miranda, na Vila Rosália, e do ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, são algumas das ações previstas. No plano de obras consta ainda a construção de uma quadra poliesportiva no Jardim Paraventi, além de reformas e implantação de pista de skate, campo com gramado sintético, quadra society e de basquete 3×3 em diferentes regiões do município.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, disse que a expectativa é devolver ao guarulhense o orgulho e o senso de pertencimento que o munícipe sempre teve com o esporte local. “Nossa meta é desenvolver políticas públicas visando a aumentar a capacidade de investimento no esporte, e esse plano contempla exatamente isso. O esporte também terá novos programas voltados para a promoção de saúde e qualidade de vida, massificação do esporte, apoio e estrutura para as equipes que representam o esporte guarulhense. Queremos ver o morador de Guarulhos utilizar novamente os próprios municipais com plena satisfação, com boa oferta de serviços, mostrando que a prática esportiva é transformadora”, disse.

Ginásio Paschoal Thomeo

Um dos locais mais tradicionais de Guarulhos, o ginásio Paschoal Thomeo, no Jardim Bom Clima, também está incluso no projeto e passará por reforma em sua cobertura e piso, além de uma nova licitação em decorrência de atraso nas obras do local para melhorias no seu sistema elétrico e hidráulico.

O espaço conterá novos serviços esportivos, o que irá ampliar as atividades físicas promovidas dentro do município, oferecendo uma utilização colaborativa com ações culturais e de prestação de serviços, aliada ao conceito de entrega esportiva de qualidade de vida, bem-estar, lazer e iniciação esportiva.

Exposição do esporte – Outra iniciativa aguardada pelos esportistas de Guarulhos também deve acontecer nos próximos meses. A pasta de Esporte e Lazer iniciou ações para montar uma exposição que contará um pouco a história do esporte local.

Na última sexta-feira (28) diversos troféus e álbuns de fotografia com inúmeras imagens de eventos e personagens importantes da cidade foram retirados do Thomeozão, como carinhosamente o ginásio é conhecido, e encaminhados à sede da secretaria para iniciar a montagem do evento, que também tem previsão para o segundo semestre deste ano.