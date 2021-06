Prefeitura abre inscrições para curso online sobre técnicas de melhoria de vendas

Você tem um comércio e precisa aumentar suas vendas? Então já pode se inscrever no curso Entenda Melhor seu Cliente e Venda Mais, que está com 30 vagas abertas até 21 de junho ou até que elas se esgotem. As inscrições devem ser realizadas pelos telefones 2475-9728/9726.

O objetivo do curso, que é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com o Sebrae, é fazer com que o participante venda mais, aumentando a compreensão do comportamento dos seus clientes. As aulas estão previstas para terem início em 5 de julho e serão transmitidas ao vivo pela plataforma Microsoft Teams.

De acordo com o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães, a pasta busca oferecer os cursos que mais façam sentido para a população neste momento. “Sabemos a situação que o munícipe está vivendo, tanto aquele que já tem o seu comércio quanto o que está pensando em abrir. Estamos aqui para oferecer esse suporte”, disse.