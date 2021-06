‘The Patrick Star Show’ ganha trailer

Após 12 anos como o fiel escudeiro de Bob Esponja, Patrick Estrela, o vizinho e melhor amigo do melhor chapeiro da Fenda do Biquíni, finalmente será protagonista. The Patrick Star Show (O Show do Patrick Estrela, em tradução livre), derivado da Nickelodeon dedicado à estrela-do-mar rosa de bermuda florida, ganhou seu primeiro trailer: e ele promete muitas aventuras com o característico humor nonsense da animação original criada por Stephen Hillenburg.

The Patrick Star Show terá formato de sitcom e vai acompanhar a família de Patrick Estrela, composta por seus pais Bunny e Cecil, avô GrandPat e irmã Squidina. A primeira temporada terá 13 episódios e, claro, contará com a participação de personagens clássicos da série original, como Bob Esponja, Seu Sirigueijo e Sandy Bochechas.

Na dublagem original, Bill Fagerbakke retorna como Patrick Estrela, com a adição de Tom Wilson como o “amoroso e despreocupado” Cecil, Cree Summer como a “amável e pitoresca” Bunny, Jilly Talley como Squidina (que “se vê como a produtora executiva do programa de TV imaginário do irmão mais velho” e Dana Snyder como o “membro mais inteligente da família Estrela”), GrandPat.

Somada à Kamp Koral – Bob Esponja, primeiros anos, do Paramount+, The Patrick Star Show será a segunda série derivada de Bob Esponja lançada em 2021. A estreia dela nos EUA está prevista para acontecer em julho. Já no Brasil, ainda não há previsão de lançamento.