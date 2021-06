Eclipse solar anular é visto em partes do hemisfério norte

Um eclipse solar bastante especial, mas que não foi visível para quem mora no Brasil, aconteceu nesta manhã. O melhor lugar de visibilidade do fenômeno foi a faixa que vai do centro-sul do Canadá, passa pela Groenlândia e termina no nordeste da Rússia. Nessas regiões, ocorreu o que os pesquisadores chamam de eclipse anular.

É quando a sombra da Lua, que fica entre a Terra e o Sol, não é suficiente para cobrir a nossa estrela. Mas é quase. No auge do eclipse anular, foi possível ver um aro de fogo solar ao redor da Lua. O eclipse parcial pôde ser visto na costa leste da América do Norte e no norte da Europa e da Ásia.

O próximo eclipse anular visível no Brasil será no dia 14 de outubro de 2023.

Alguns canais transmitiram esse espetáculo natural pela internet. Entre eles, o do Observatório Nacional, no YouTube. De acordo com a instituição, o eclipse desta quinta-feira começou por volta das 5h da manhã e o ponto máximo foi às 7h42, no horário de Brasília.

A live foi conduzida e comentada pela pesquisadora do Observatório Nacional Josina Nascimento e pelo astrônomo James Solon, do Grupo de Astronomia de Pernambuco (AstroPE).