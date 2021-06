Guarulhos fará promoção de saúde em ação da Pastoral do Povo da Rua

Neste domingo (13) mais uma vez a Secretaria da Saúde de Guarulhos vai marcar presença na ação social da Pastoral do Povo da Rua, que será realizada na área externa da Igreja do Rosário (Centro). Das 8h às 12h, profissionais de enfermagem e integrantes do Programa de Residência Multiprofissional, vinculado à Escola SUS, irão oferecer testes rápidos para detecção de HIV e hepatites virais, vacinação contra a gripe e avaliação em saúde bucal, com distribuição de kits com creme dental e escova de dente.

Já por parte da Pastoral do Povo da Rua será fornecida alimentação, banho e corte de cabelo. Na última participação da Secretaria da Saúde no evento, em 2 de maio passado, foram realizados 134 atendimentos, incluindo 84 testes rápidos de hepatites e HIV. Quando o resultado é positivo, a pessoa é encaminhada para acompanhamento médico na rede.