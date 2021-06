Hospital da Criança recebe a doação 120 kits de higiene pessoal

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), administrado pelo IDGT, recebeu a doação de 120 kits de higiene pessoal. Os itens foram entregues pelo Fundo Social de Solidariedade do município, na quarta-feira, 9 de junho, e serão oferecidos às famílias das crianças internadas na unidade.

É a segunda vez que o Fundo Social doa kits de higiene pessoal ao hospital. Ellen Farias, presidente do Fundo, falou sobre a parceria com o HMCA. “Essa parceria vai continuar. Temos muito prazer em trazer os produtos pra cá e sabemos que são bem usados. É um ato simples, mas de coração.”

Diretor-geral do HMCA, Leandro Bomfim falou sobre a parceria entre o hospital e o Fundo. “Esse trabalho com fundo é importante e tem sido um forte apoio para o setor de Humanização da nossa unidade. O hospital é a porta de entrada para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que precisam destes produtos.”

Quem também destacou o apoio recebido foi a doutora Regina de Luca, diretora-jurídica do hospital. “O IDGT acredita que o serviço humanizado alcança melhor resultado. Com este raciocínio, o IDGT criou o Programa Afeto, que visa humanizar ainda mais os serviços assistenciais. O Fundo Social busca alcançar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que vem ao encontro do programa.”

Os kits entregues são compostos de xampu, condicionador, sabonete, álcool em gel, antisséptico para os pés, pomadas para assadura, algodão e cotonete.