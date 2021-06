Arte do povo é tema do Sarau Amor e Esperança desta quarta-feira

A Arte do Povo é o tema do Sarau Amor e Esperança que acontece nesta quarta-feira (16), às 19h30. Iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e da Casa de Cultura Popular São Rafael, o sarau é veiculado pelo Google Meet, no endereço meet.google.com/mfy-kxin-scn. A participação é livre.

Para atender ao objetivo de proporcionar cultura aos participantes e desenvolvimento para artistas iniciantes, esta edição do sarau convida o artista plástico pernambucano Geison Oliveira, morador da cidade de Caruaru. De passagem por Guarulhos, Oliveira conheceu a Casa de Cultura Popular São Rafael, tornando-se participante ativo das edições online do sarau.

Aberto a artistas das mais diferentes linguagens, o Sarau Amor e Esperança conta com apresentações musicais, leitura de poesias e crônicas, pockets com piadistas contadores de causos, compartilhamento de desenhos e pinturas, entre outros. Em meio aos participantes há artistas experientes e novatos, que perdem a timidez com o alto grau de envolvimento e amizade que o evento proporciona.

Para saber mais sobre o Sarau Amor e Esperança acesse a fanpage do evento no Facebook, disponível em https://www.facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A7a-102829921406683/.

Para conhecer outros eventos digitais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Sarau Amor e Esperança

Tema: A Arte do Povo, com Geison Oliveira

Data: quarta-feira, 16 de junho

Horário: 19h30

Participação pelo Google Meet: meet.google.com/mfy-kxin-scn