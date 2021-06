Documentário conta a trajetória da banda João Perreka e os Alambiques

No próximo sábado (19), às 16h, a banda João Perreka e os Alambiques apresenta o documentário A Vida em Cena do Corote Sonoro, conteúdo que aborda sua trajetória desde o surgimento nos palcos do projeto Noites Autorais, em 2015, até os dias de hoje. O documentário ficará disponível para visualização nos meses de junho e julho nas redes sociais da banda no YouTube, Facebook e Instagram.

Com 80 minutos de duração, o documentário reúne entrevistas com integrantes da banda, narrativas que evidenciam a irreverência de suas performances e o traço musical característico de sua sonoridade, marcado por misturas brasileiras. Todas as gravações presenciais seguiram os protocolos sanitários do audiovisual estabelecidos pelos órgãos responsáveis.

Além das narrativas, a criação do documentário contou com acervo de mais de mil imagens e vídeos, das mais diversas fontes, material sob a curadoria e seleção do roteirista e diretor João Perreka e do editor e tecladista da banda, Dix Tavares. Esse é o segundo documentário da banda, antecedido pelo curta-metragem de lançamento do álbum Vida em Cena, em 2016.

A equipe do projeto contou ainda com a participação e colaboração da produtora audiovisual Pamela Regina, diretora que assinou o videoclipe da música Ideologia Cibernética, lançado em dezembro de 2020. A produção geral é do técnico de som e produtor Leandro Varnauskas, da Magetronic, a arte e o design levam a assinatura de Will Carbônica. As fotos são de Isabelle Andrade e Drico Galdino e, para fechar esse time, a produção musical é de Juan de Las.

O documentário A Vida em Cena do Corote Sonoro é resultado do edital do FunCultura, da Secretaria de Cultura de Guarulhos, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, que em outubro de 2020 destinou mais de 5 milhões de reais para iniciativas artísticas como auxílio aos trabalhadores da cultura e democratização do acesso à arte no município.

Para conhecer outros eventos digitais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Estreia do documentário A Vida em Cena do Corote Sonoro

Data: sábado, 19 de junho

Horário: 16h

Exibição do documentário pelas redes sociais:

YouTube: https://www.youtube.com/c/JoAoPerrekaeosAlambiques

Facebook: https://m.facebook.com/joao.perreka

Instagram: https://www.instagram.com/joaoperrekaeosalambiques/