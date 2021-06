Secretaria de Educação lança sistema de entrega de titulações

A partir desta quarta-feira (16) estará disponível no portal da SE Informe, da Secretaria de Educação de Guarulhos, o novo sistema de entrega de titulações, totalmente online e parte integrante da Gestão Inteligente de Educação Responsável. Esta é a primeira etapa de substituição do atual sistema de gestão escolar, mais moderno e que irá atender com mais eficiência e agilidade às demandas da pasta.

Para ingressar no Módulo de Entrega de Titulações o servidor deve acessar o endereço https://guarulhos.gier.com.br/. Para facilitar o preenchimento e explicar como funciona o novo sistema, a equipe da secretaria preparou um vídeo tutorial que pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=FTxydCyU8Zw e uma formação disponibilizada na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava).

A entrega de títulos como diplomas de graduação, certificados de pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de idiomas, entre outros, faz parte do processo de pontuação que define a ordem de escolha do local de trabalho para diretores escolares, professores, assistentes de gestão, agentes escolares e cozinheiros. Esses profissionais têm até o dia 18 de julho para incluírem seus títulos no sistema.