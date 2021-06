Prefeitura abre inscrições para curso sobre desenvolvimento na internet

A Subsecretaria de Juventude (SJ) de Guarulhos, em parceria com a UNG – Univeritas Guarulhos, abriu vagas para cinco cursos gratuitos do projeto Bootcamp – Front End no Desenvolvimento Web. Cada curso tem 20 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever nos cinco, já que os temas se complementam. O público-alvo é formado por jovens de 15 a 29 anos.

Os cursos giram em torno de estrutura básica e ferramentas de formatação de texto em HTML, inserção de imagens, links de navegação, tabelas e formulários em HTML, introdução à CSS, elementos técnicos de HTML, estilos aprimorados em CSS e projeto final. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho pelo link extensao.ung.br.

O objetivo é capacitar o aluno no conceito de aplicações web, protocolo HTTP e tecnologias cliente (HTML e CSS), além de conhecer a programação em ambiente web servidor e as tendências e frameworks para facilitar o desenvolvimento de aplicações para internet.

As aulas, que obedecerão às medidas sanitárias de prevenção à covid-19, têm início no dia 3 de julho e acontecerão presencialmente, todos os sábados do mês, das 8h às 11h, no Laboratório de Informática D502, no Campus Guarulhos-Centro da UNG (rua Engenheiro Prestes Maia, 88).