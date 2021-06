Poupatempo lança vídeos para auxiliar quem precisa realizar serviços de forma digital

Com a ampliação da oferta de serviços de forma online, os cidadãos de São Paulo ganharam novas opções para resolver tudo o que precisam com conforto e segurança, sem sair de casa. Nos cinco primeiros meses do ano, o autoatendimento foi responsável por cerca de 80% das solicitações do Poupatempo. Foram mais de 9,2 milhões de atendimentos por meio do portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, do aplicativo Poupatempo Digital, ou dos totens de autoatendimento.

Além de já oferecer 137 opções pelas plataformas digitais, o Poupatempo trabalha intensamente para tornar os processos cada vez mais acessíveis a todos os usuários. Pensando nisso, novos vídeos tutoriais, com o passo a passo dos atendimentos mais solicitados, estão disponíveis no portal e também no canal do Youtube do programa – www.youtube.com/poupatemposp.

“São tutoriais simples, objetivos e de fácil compreensão, em que o cidadão pode acompanhar e seguir as instruções, pausando e voltando o vídeo sempre que precisar. Com mais essa iniciativa, o Poupatempo busca oferecer praticidade e segurança às pessoas, neste momento em que o isolamento social ainda se faz necessário para que possamos vencer a pandemia”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo em todo o Estado.

Entre os novos vídeos disponibilizados, estão os relacionados à CNH, como realizar adição ou mudança de categoria, como baixar o documento digital, processo de suspensão e reabilitação, consulta de exame médico do Detran.SP, como acessar serviços do TRE, consultar documentos necessários para emissão do RG, agendamento de serviços presenciais e como recuperar senha dos canais digitais do Poupatempo.

Outros vídeos mostrando os serviços digitais das secretarias do Estado da Educação, Sabesp, CDHU e do Detran.SP, por exemplo, também são oferecidos pela plataforma. Lembrando que todos eles podem ser acessados 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade.

Além dos vídeos, o portal do Poupatempo disponibiliza ainda cartilhas orientativas, onde também podem ser consultadas informações sobre os assuntos mais solicitados pelos usuários.

Postos de atendimento

No atendimento presencial, para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Governo de São Paulo.

Além da necessidade de agendar data e horário para ser atendido, também é obrigatório o uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade de atendimento foi reduzida, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.