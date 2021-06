Projeto Acolher doa itens de higiene pessoal ao Hospital Pimentas

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, recebeu nesta semana doações de fraldas e diversos produtos de higiene pessoal. Os itens foram entregues por Roberta Cury, responsável pelo Projeto Acolher, criado há pouco mais de um ano no bairro paulistano do Tatuapé. Os produtos serão destinados às mães e a seus bebês acolhidos pelo Programa Afeto, na maternidade do HMPB.

“Os itens que chegaram vão ajudar bastante, até porque muitas vezes as mães não têm condições financeiras de trazer seus próprios produtos de higiene pessoal. Essa doação fortalece o trabalho feito no hospital e leva conforto às mães e a seus bebês”, disse a gerente assistencial do Hospital Pimentas, Rosana Vieira.

Dentre os produtos que foram arrecadados há cremes dentais, escovas de dente, sabonetes, xampus, condicionadores, cremes e desodorantes, entre outros. As mães receberão os produtos na recepção da maternidade.

Orientadora pedagógica e responsável pelo Acolher, Roberta Cury contou como o projeto nasceu. “A iniciativa surgiu após algumas conversas com minha mãe, que viu uma oportunidade de ajudar quem mais precisa. O fato de trabalharmos em casa facilita na arrecadação das doações. Lá no Tatuapé, muitas mães ficaram sensibilizadas com a iniciativa e resolveram nos apoiar, ampliando o alcance do trabalho”.