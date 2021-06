Operação da GCM aborda 130 pessoas e efetua detenções na região da Vila Galvão

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou entre 21 e 28 de junho mais uma operação Saturação Guarulhos Mais Segura, com a intensificação do policiamento nas ruas das 18h às 5h. A ação abordou 130 pessoas e averiguou 36 veículos na região da Vila Galvão, sendo 13 carros e 23 motos. Na ação houve duas detenções por tráfico de entorpecentes e outra por dano ao patrimônio.



A operação foi realizada na região da Inspetoria de Patrulhamento da Área Sul, que abrange os bairros Vila Galvão, Jardim Vila Galvão e Jardim Tranquilidade, e contou com o apoio de equipes da Inspetoria de Patrulhamento Especializado com Cães (Canil), da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu), da Inspetoria de Patrulhamento Ambiental e da Inspetoria de Patrulhamento de Trânsito (Gtran).

As equipes móveis percorreram importantes vias dos principais bairros da zona de operação, além de áreas próximas. Segundo o secretário Marcio Pontes, para Assuntos de Segurança Pública, a operação saturação visa a conter e diminuir os atos de violência no município. “Nosso principal objetivo é elevar a sensação de segurança da população e diminuir o índice de criminalidade dentro da cidade com a presença de várias equipes da GCM em áreas pré-estabelecidas de Guarulhos”.

Serviço

A Central de Atendimento da GCM funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, pelos números 153 e 2475-9444.