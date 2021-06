Piloto de Boeing arremete para evitar colisão com outro avião no Aeroporto de Guarulhos

Mais um vídeo flagrado pelo canal SBGR no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica, mostrou a habilidade de um piloto do Boeing 747 conhecido por seus pousos especiais.

De acordo com o vídeo, registrado na segunda-feira (28), “não deu tempo do avião que vinha logo à frente livrar a pista, por segurança e de forma acertadíssima, o controlador pediu para o 747 dos Pousos Especiais arremeter(Go Around, Go Around), um verdadeiro espetáculo”.

O piloto deste Boeing 747 já é conhecido por suas habilidades, tendo recentemente mantido, durante um pouso, o bico do avião empinado por 26 segundos.

Informações obtidas no GRU Diário.