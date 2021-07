AstraZeneca: 116 guarulhenses tomaram doses vencidas do imunizante

Dados oficiais do Ministério da Saúde divulgados pelo jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (02) mostram que 1.532 municípios aplicaram 26 mil doses da vacina AstraZeneca fora do prazo de validade. Em Guarulhos, segundo a pasta, 116 cidadãos receberam doses vencidas do imunizante.

As doses vencidas foram aplicadas nos hospitais Next Guarulhos (74), Bom Clima (02), HGG (01), HMU (01) e Hospital e Maternidade Guarulhos (01); além das UBSs Belvedere (03), Cidade Seródio (10), Cumbica 2 (02), Cummins (02), Haroldo Veloso (01), Jovaia (02), Marcos Freire (01), Marinópolis (01), Nova Cidade (01), Parque Alvorada (01), Parque Cecap (08), Paulista (02), Ponte Alta (01), Santo Afonso (01) e Uirapuru (01).

Segundo o levantamento, os municípios com maiores registros de aplicação das doses vencidas foram Maringá (3.536 pessoas), Belém (2.673) e São Paulo (996).

Quem tomou o imunizante vencido deve ser vacinado novamente pelo menos 28 dias depois da dose, conforme orientação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Se você recebeu uma dose fora de validade, procure um posto de saúde com sua carteira de vacinação para receber orientações.

É possível saber se você tomou uma dose vencida a partir do registro do lote do imunizante, indicado no registro de vacinação. Estavam vencidos os seguintes lotes: 4120Z001; 4120Z004; 4120Z005; CTMAV501; CTMAV505; CTMAV506; CTMAV520; 4120Z025.