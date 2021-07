Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas

TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA

OBJETO: Despesas com a prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos.

VALOR: R$ 6.402.899,74

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU

OBJETO: A prestação de serviços de controladoria de acesso do Aterro Sanitário do Município de Guarulhos, com mão de obra qualificada e limpeza, com fornecimento e mão de obra, materiais, equipamentos, epi’s para a Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 5.190.057,72

DZ7 COMERCIAL – EIRELI

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.

VALOR: 1.626.070,25

CONSORCIO MOVI-GRU-CONSÓRCIO MOBILIDADE VIÁRIA GUARULHOS

OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia.

VALOR: R$ 1.010.138,99

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

OBJETO: Fornecimento de medicamento.

VALOR: R$ 565.223,40

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral.

VALOR: R$ 497.161,60

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R$ 325.683,42

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

OBJETO: Contratação de serviços de cobrança e arrecadação mensal da Contribuição para Custeio do serviço de Iluminação Publica – COSIP, prevista na Lei nº 7.345 de 22 de dezembro de 2014, a ser realizada através da Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal emitida pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A para faturamento das unidades consumidoras, cujas instalações estejam ligadas e cadastradas.

VALOR: R$ 302.564,74

SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.

VALOR: 202.166,40

MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

OBJETO: Fornecimento de termômetro digital infravermelho

VALOR: R$ 110.176,00