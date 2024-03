Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 22 de março de 2024

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição/alimentação, aos servidores municipais da Prefeitura de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 25.552.566,36

CONSÓRCIO LIMPA GUARULHOS

OBJETO: Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de feiras livres no município de Guarulhos, até os locais indicados pela Prefeitura de Guarulhos.

VALOR: R$ 7.601.239,56

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU III

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 710 e 1004 + 19,14 m – Parque Linear Contínuo e Infraestrutura Urbana do Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 3.

VALOR: R$ 7.321.622,13

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU II

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 413 e 710 – Parque Linear Contínuo, canalização do Cocho Velho e infraestrutura urbana do Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 2.

VALOR: R$ 6.444.157,90

CONSÓRCIO SINAL GRU

OBJETO: Prestação de serviços de sinalização viária.

VALOR: R$ 3.634.531,96

GUARULHOS LUZ SPE LTDA

OBJETO: Concessão administrativa da prestação dos serviços de iluminação nas vias públicas no Município de Guarulhos, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização energética, operação e manutenção.

VALOR: R$ 3.334.149,00

FOCUS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA

OBJETO: Aquisição de mochilas escolares.

VALOR: R$ 2.786.659,81

CONSORCIO MONITRAN GRU

OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento e implantação de tráfego por meio de tecnologia.

VALOR: R$ 1.961.629,41

NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI

OBJETO: Aquisição de controladores, chassis e módulos semafóricos.

VALOR: R$ 1.654.213,62

CONSORCIO MONITORA GUARULHOS

OBJETO: Prestação de serviço de vigilância / segurança patrimonial e de vigilância eletrônica, mediante instalação, locação e manutenção de sistema eletrônico, para as unidades escolares da rede municipal de ensino e compartilhamento de informações do entorno (Mobilidade) das unidades escolares.

VALOR: R$ 1.330.579,79