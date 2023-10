Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 27 de outubro de 2023

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição/alimentação, aos servidores municipais da Prefeitura de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 25.893.108,88

CONSORCIO BAQUIRIVU – GUAÇU – LOTE 01

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 285 a 413 – Parque Linear Contínuo, e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem e controle de cheias do Rio Baquirivu – Guaçu – Guarulhos/SP – lote 01.

VALOR: R$ 5.064.989,47

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU III

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 710 e 1004 + 19,14M – Parque Linear Contínuo e Infraestrutura Urbana do Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 3.

VALOR: R$ 4.500.660,28

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU II

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 413 e 710 – Parque Linear Contínuo, canalização do Cocho Velho e infraestrutura urbana do Programa de Macrodenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 2.

VALOR: R$ 4.438.034,49

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem águas pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.569.963,22

JWR CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.475.541,93

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.466.687,28

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Locação de caminhões e máquinas.

VALOR: R$ 2.000.440,05

GUARULHOS LUZ SPE LTDA

OBJETO: Concessão administrativa da prestação dos serviços de iluminação nas vias públicas no Município de Guarulhos, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização energética, operação e manutenção.

VALOR: R$ 1.667.074,50

NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 1.659.898,00